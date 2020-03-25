Ученые назвали средний возраст заболевших COVID-19

Самыми беззащитными перед пандемией остаются пожилые люди. Именно они чаще всего страдают от осложнений после заражения коронавирусом. Последние исследования показали, что средний возраст заболевшего — 62 года.

Об этом говорится в журнале Lancet Infectious Disease. Такой вывод ученые сделали после исследования анализов 23 заболевших СОVID-19 в Гонконге. Медики измерили уровень вирусной нагрузки в их крови, слюне, моче и ректальных мазках.

Специалисты выяснили, что вирусные нагрузки в слюне проявлялись высоко в первую неделю после первых симптомов. У пожилых была повышенная вирусная нагрузка. Это объясняется тяжестью осложнений от COVID-19.

Профессора из китайского Университета Чжэцзян в Ханчжоу считают, что из-за высоких вирусных нагрузок такие больные могут быть наиболее заразными.

Власти Москвы и Подмосковья настоятельно рекомендовали людям старше 65 лет пока оставаться дома на карантине. Эта же мера касается и тех, у кого есть хронические заболевания. Роспотребнадзор советует остальным россиянам из этих групп риска тоже как можно меньше выходить из дома.

По последним данным, за последние сутки в России зафиксировали 163 новых случая. Всего в РФ коронавирусом заболели 658 человек.