05 мая 2023, 17:42
Учебный процесс приостановили в Запорожской области из-за обстрелов
Учебный процесс приостановили в прифронтовых районах Запорожской области
В населенных пунктах Запорожской области, откуда из-за усиления обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) вывозят жителей, временно приостановили учебный процесс. Об этом сообщил зампред регионального правительства по экономике Андрей Козенко.
«На сегодняшний день приостановлен в этих регионах учебный процесс. И он будет продолжен в тех регионах, куда прибудут родители с детьми», — процитировал его ТАСС.
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Козенко добавил, что медицинскую помощь людям продолжат оказывать в полном объеме. По его словам, амбулаторных пациентов выпишут. Тех, кто находился в стационарах, переведут в другие больницы.
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в пятницу сообщил о перемещении части жителей прифронтовых районов в глубь региона из соображений безопасности. Он назвал меру вынужденной, поскольку украинские войска прицельно бьют по гражданской инфраструктуре.
ВСУ скопили войска на передовой для контрнаступления в Запорожской области. Одним из направлений атак может стать запорожский город Токмак.
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