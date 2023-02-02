Общество 02 февраля 2023, 16:22 Учебный корпус на севере Москвы введут в эксплуатацию до конца 2023 года

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Новый учебный корпус в Москве, построенный на Фестивальной улице, сдадут уже до конца года. В настоящее время уже завершили больше половины отделочных работ. Об этом ИА НСН рассказал руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Новое здание рассчитано на 350 мест для детей, включая помещения для дошкольников. По проекту предполагается вертикальное зонирование. На первых этажах будут кабинеты для дошкольников и первоклассников, игровая и столовая. Выше — актовый зал, спортзал и учебные комнаты для остальных учеников начальной школы.

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Третий этаж отведут под универсальные кабинеты и библиотеку. Также там смогут заниматься ученики.