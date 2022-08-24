Учебный корпус для учащихся старших классов откроется в московском районе Некрасовка

Руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что в 17-м квартале Некрасовки завершаются отделочные работы в здании учебного корпуса для старшеклассников. Об этом написало ИА НСН.

Загрутдинов обратил внимание на то, что работы по монтажу инженерных систем находятся на финальном этапе. Что касается благоустройства территории, то его выполнили на 75%.

По данным информагентства, учебный корпус рассчитан на 350 мест. В нем разместят учебные кабинеты, библиотеку с медиатекой, ИТ-полигон, лаборатории, а также спортзал с раздевалками и душевыми.