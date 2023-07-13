Общество 13 июля 2023, 14:21 Учебный комплекс на 350 мест появится на западе Москвы

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На западе Москвы в районе Филевский парк построят учебный комплекс, включающий 225 мест начальной школы, и детский сад для 125 малышей. Об этом сообщили «Дни.ру» со ссылкой на официальный сайт мэра столицы.

Инвестор построит школу и детский сад в составе жилого комплекса на улице Барклая. Здание будет иметь блок для начальных классов и для дошкольников.

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По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, власти уже выдали девелоперу разрешение на строительство.