Учебный кампус СПбГУ возведут в Пушкинском районе к 2028 году

Новое учебное пространство Санкт-Петербургского государственного университета появится в Пушкинском районе. Архитектурное бюро «Студия 44» работает над эскизным проектом, пишет «Петербургский дневник».

«Невские новости» уточнили, что речь идет о кампусе вблизи станции Царское Село. Строительство намерены завершить к 2028 году. Проект предполагает возведение крупного конференц-зала, атриумных пространств, а также криогенной лаборатории и вивария.

«Столовую, студенческий клуб, спортивный комплекс, а также библиотеку разместят рядом друг с другом. В столовой оборудуют несколько обеденных залов. Также недалеко от них появятся хозяйственный блок и административное здание», — уточнил руководитель архитектурного бюро «Студия 44» Никита Явейн.