Общество 28 мая 2023, 08:44 Учебный год завершили досрочно в приграничных районах Белгородской области Гладков заявил о завершении учебного года в приграничных районах Белгородской области РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Белгородской области решили досрочно завершить учебный год во всех школах приграничных районов, чтобы обеспечить безопасность детей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«Во всех приграничных муниципальных образованиях, у нас их семь, плюс Белгород, плюс Яковлевский, плюс Новооскольский городские округа, завершим учебный год», — уточнил глава региона.

Реклама

Гладков обратил внимание, что в администрациях Грайворонского и Шебекинского округов через школы стартует дополнительный набор на детский оздоровительный отдых за пределами региона. Губернатор отметил, что главы других областей предлагают свою помощь в приеме детей.

«Будем обеспечивать и принимать совместные меры для того, чтобы дети жили в безопасных, комфортных условиях», — резюмировал Гладков.

В субботу, 27 мая, белгородский губернатор бъявил, что ЕГЭ по русскому языку для школьников Шебекинского округа перенесли на более поздний срок: с понедельника, 29 мая, на вторник, 30 мая. Город Шебекино накануне подвергается массированному обстрелу со стороны ВСУ.