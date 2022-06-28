Учебный год в граничащих с Украиной регионах России переносить не будут

О переносе начала учебного года в школах приграничных с Украиной регионов речь не идет. Об этом рассказал ТАСС глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

«Так вопрос не обсуждается», — заявил министр, отвечая на вопрос журналистов.

В начале июня на форуме «Единое образовательное пространство» Кравцов информировал о том, что с 1 сентября школы Донбасса перейдут на российские образовательные стандарты. Также они будут действовать на освобожденных территориях. Об этом написали «Известия».

В российских школах собираются ввести дополнительный курс истории для старших классов. Также стало известно, что Минобрнауки подготовило курс для преподавателей истории в вузах Донбасса.

Россия решила отказаться от Болонской системы образования, по которой после четырех лет обучения студент становится бакалавром, а еще через два оканчивает магистратуру. При этом единый государственный экзамен сохранится, а российские дипломы все так же будут признавать за границей.