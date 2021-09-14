Учебно-тренировочные сборы «Горные стрелки» завершились на Ямале

В ЯНАО к концу подошли окружные учебно-тренировочные сборы «Горные стрелки», на которых старшеклассники и студенты колледжей постигали азы солдатской службы. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

В сборах приняли участие команды из Нового Уренгоя, Лабытнанги, Надыма, Салехарда, а также из Приуральского, Шурышкарского и Ямальского районов. В первые дни для участников провели занятия по медицинской, огневой, альпинисткой и туристической подготовкам.

«Полученные на занятиях навыки ребята закрепляли в горном маршруте. После похода приглашенные из Москвы инструктора поделились секретами тактической медицины. А под занавес сборов мы провели соревнования между командами по игре в лазертаг», — рассказал руководитель сборов, заместитель директора Регионального центра патриотического воспитания Амид Фарзиев.