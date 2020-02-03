Учебники по ОБЖ предложили дополнить параграфами об игромании и мошенничестве

Учебники по ОБЖ предложили расширить злободневными разделами. Детям расскажут о проблемах, которые сейчас подстерегают их на каждом шагу. Речь идет об игромании, мошенничестве и поведении в соцсетях.

«В новые учебники необходимо добавить блоки, например, о мошенничестве, игромании, деструктивном поведении в социальных сетях. Принципиально важно, чтобы школьники получали знания, которые пригодятся им в современном мире», — приводит РИА «Новости» слова министра просвещения России Сергея Кравцова.

Он также отметил, что о травле в интернете и преступлениях в Сети надо рассказывать не только со страниц учебников. Важно, чтобы школьники доверяли этой информации. В России создадут специальный совет, где будут обсуждать вопросы здоровья и воспитания детей.

Ранее на встрече в Липецкой области президент России Владимир Путин поддержал идею волонтера написать учебные пособия по детской безопасности. Глава государства пообещал «послать сигнал» об этом Кравцову, так как «он человек с опытом и ему это все знакомо». Особое внимание президент уделил борьбе с «группами смерти» в соцсетях.