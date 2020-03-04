Учеба в современных условиях. Жителям деревни под Солнечногорском подарят новую школу

Современные классы, просторный спортзал и обустроенные зоны для переменок. Все это уже через два года смогут оценить дети и их родители из деревни Голубое. Там постоят новую школу, где смогут учиться более тысячи ребят.

«Образование школьников Солнечногорья должно быть достойным. При содействии губернатора Подмосковья Андрея Воробьева построим современную школу на 1375 мест. Ребята должны учиться в достойных условиях», — сказал глава городского округа Солнечногорск Владимир Слепцов.

По его словам, для региональных властей приоритетной задачей является строительство именно социальных объектов. В ближайшее время специалисты начнут работу над проектом и сметой.

Саму школу должны сдать в 2022 году. Школьников обещают порадовать просторными актовым и спортивным залами, вместительной столовой и комфортными зонами отдыха, где можно будет провести время на переменах.

Ребята из деревни Голубое не единственные, кто совсем скоро сможет оценить новую школу. Образовательное учреждение в следующем году получат и жители Щелкова. Масштабы там немного скромнее — школу рассчитывают на 825 мест.