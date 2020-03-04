Учеба в современных условиях. Жителям деревни под Солнечногорском подарят новую школу
«Образование школьников Солнечногорья должно быть достойным. При содействии губернатора Подмосковья Андрея Воробьева построим современную школу на 1375 мест. Ребята должны учиться в достойных условиях», — сказал глава городского округа Солнечногорск Владимир Слепцов.
По его словам, для региональных властей приоритетной задачей является строительство именно социальных объектов. В ближайшее время специалисты начнут работу над проектом и сметой.
Саму школу должны сдать в 2022 году. Школьников обещают порадовать просторными актовым и спортивным залами, вместительной столовой и комфортными зонами отдыха, где можно будет провести время на переменах.
Ребята из деревни Голубое не единственные, кто совсем скоро сможет оценить новую школу. Образовательное учреждение в следующем году получат и жители Щелкова. Масштабы там немного скромнее — школу рассчитывают на 825 мест.