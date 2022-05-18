«Учат новому». В России выпустили игрушку доставщика еды

Игрушки курьера и курьерки выпустила российская компания «ЕдуЕм», которая занимается доставкой ресторанных блюд к поездам дальнего следования. Согласно задумке, новые герои должны подготовить детей к взрослой жизни, объяснили авторы идеи на сайте.

Предполагалось, что доставщики еды сработают на импортозамещение — заменят для российских детей нереалистичных супергероев вроде Капитана Америки. Основатель сервиса «ЕдуЕм» Владимир Сердюков объяснил, что у курьеров, в отличие от американских персонажей, невыдуманная история — они помогли сотням тысяч россиян во время пандемии.

«Детям всегда хочется играть во что-то стоящее и реалистичное. При этом родителям важно, чтобы игрушки транслировали правильные ценности и учили чему-то новому, готовили к взрослой жизни», — сказано в релизе.

Компания первой на рынке запустила производство таких игрушек. Фигурки сделаны из экологичного и безопасного для детей материала. Продажи стартуют летом в мобильном приложении сервиса. При заказе на сумму от двух тысяч рублей курьеров и курьерок будут отдавать бесплатно.