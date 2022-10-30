Участвующим в спецоперации военным передали теплые вещи и письма от россиян | 360°

Общество 30 октября 2022, 15:17 Участвующим в спецоперации военным передали теплые вещи и письма от россиян Минобороны опубликовало видео с передачей теплых вещей военным в зоне спецоперации

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Находящимся на передовой в зоне специальной военной операции солдатам и офицерам Восточного военного округа передали теплые подарки и письма от россиян. Видео с места события показало Минобороны России.

Теплую одежду направили военным неравнодушные россияне, а школьники написали письма с пожеланиями и благодарностями за выполнение воинского долга и защиту страны.

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«Груз мы привезли от Союза пенсионеров Московской области. Но там не только от Московской области, а из всех уголков России. Привезли военнослужащим, которые находятся на передовой», — заявил военный с позывным Кизляр.

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Командир с позывным Скала заявил, что хотел бы поблагодарить от всего подразделения за подаренные теплые вещи, которые люди сделали своими руками.

«Они очень греют душу и будут согревать нас в холодную погоду», — отметил он.

Бойцы подразделений Восточного военного округа пообещали, что обязательно выполнят все поставленные перед ними задачи.