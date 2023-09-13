13 сентября 2023, 17:10
Участвующие в СВО военные пенсионеры получат полную компенсацию пенсий с октября
Пенсионерам — участникам СВО начнут начислять 100% пенсий с октября
С октября 2023 года военным пенсионерам — участникам спецоперации будут ежемесячно выплачивать 100-процентную компенсацию пенсий. Об этом сообщили в Минобороны.
Выплата коснется военных пенсионеров, поступивших на службу после начала СВО или призванных по частичной мобилизации.
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В Минобороны напомнили, что 11 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах мобилизованным или заключившим контракт для участия в спецоперации военным пенсионерам ежемесячной компенсации военной пенсии.
Замминистра обороны страны Татьяна Шевцова пояснила, что мера позволит ведомству выплатить компенсацию военным пенсионерам за весь период с момента их повторного поступления на военную службу и приостановления пенсионных выплат.
Компенсацию выплатят в размере 100%. Ее начислят в срок выплаты денежного довольствия за октябрь 2023 года, далее деньги будут поступать на счет ежемесячно.
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