Общество 13 сентября 2023, 17:10 Участвующие в СВО военные пенсионеры получат полную компенсацию пенсий с октября Пенсионерам — участникам СВО начнут начислять 100% пенсий с октября РИА «Новости»

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С октября 2023 года военным пенсионерам — участникам спецоперации будут ежемесячно выплачивать 100-процентную компенсацию пенсий. Об этом сообщили в Минобороны.

Выплата коснется военных пенсионеров, поступивших на службу после начала СВО или призванных по частичной мобилизации.

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В Минобороны напомнили, что 11 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах мобилизованным или заключившим контракт для участия в спецоперации военным пенсионерам ежемесячной компенсации военной пенсии.

Замминистра обороны страны Татьяна Шевцова пояснила, что мера позволит ведомству выплатить компенсацию военным пенсионерам за весь период с момента их повторного поступления на военную службу и приостановления пенсионных выплат.

Компенсацию выплатят в размере 100%. Ее начислят в срок выплаты денежного довольствия за октябрь 2023 года, далее деньги будут поступать на счет ежемесячно.