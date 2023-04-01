Общество 01 апреля 2023, 14:11 Участвующие в СВО крымчане получат земельные участки Глава парламента Крыма Константинов: все участники СВО из республики получат землю РИА «Новости»

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Жители Крыма, участвующие в проведении специальной операции, получат земельные участки. Об этом РИА «Новости» сообщил глава парламента полуострова Владимир Константинов.

«Всем участникам СВО предоставят земельные участки при подтверждении прописки на полуострове по состоянию на 24 февраля 2022 года, а также при наличии справки от командира войсковой части, подтверждающей участие в спецоперации», — сказал он.

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Глава Крыма Сергей Аксенов ранее уточнил, что распределение участков начнется 1 апреля. Земли для бойцов расположены в Ленинском, Разольненском, Черноморском и Сакском районах. Все эти территории обеспечат необходимой инфраструктурой, местные власти подведут воду и электричество.

Также Аксенов сообщал, что земля достанется бойцам всех категории, в том числе добровольцам и членам ЧВК «Вагнер». Если участник СВО погиб, то участок выделят его семье.