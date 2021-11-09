Участок трассы, ведущей в ХМАО, перекроют в Тюменской области

Участок трассы Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск будет перекрыт ночью 12 ноября. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу «Уралуправтодор».

Уточняется, что движение будет перекрыто на 49 километре трассы.

«Проезд будет перекрыт в обоих направлениях, для производства работ по установке пролетных строений будущих надземных пешеходных переходов», — рассказали в компании.

Уточняется, что местные жители неоднократно обращались с просьбами сделать пешеходные переходы в целях безопасности.