Общество 17 января 2024, 09:27 Участок трассы Москва — Казань временно закрыли из-за плохой погоды «Автодор»: участок трассы М-12 «Восток» временно закрыли из-за непогоды РИА «Новости»

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Участок трассы М-12 «Восток», которая соединяет Москву и Казань, временно закрыли для движения транспорта. Причиной такого решения стали погодные условия. Об этом сообщили в Telegram-канале государственной компании «Автодор».

«Из-за сложных погодных условий временно нет движения по М-12 „Восток“ на участке 684 — 836 километр (от Канаша до Шали)», — уточнили в госкомпании.

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На участке трассы от города Канаш до села Шали остановили движение из-за мощного снегопада и сильных порывов ветра. Синоптики предупредили, что в ближайшее 24 часа там может выпасть до 25 сантиметров осадков.

Застрявшим на этом участке дороги водителям оказывают необходимую помощь. Специалисты проводят работы по ликвидации последствий стихии, задействована тяжелая техника.

«Автодор» призвал водителей отложить дальние поездки в ближайшие сутки.

Накануне на трассе М-7 в Татарстане столкнулись сразу 15 грузовых машин. Авария произошла из-за непогоды. В результате ДТП на дороге образовалась огромная пробка, в которой водителям пришлось простоять более двух часов.