Участок трассы М-7 «Волга» начали проектировать в Башкирии

Проектировку нового участка трассы М-7 «Волга» начали в Башкирии. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.

Проект обсудили губернатор региона Радий Хабиров и руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков. Участок равен 65 километрам. Он пройдет через районы Илишевский, Дюртюлинский и Чекмагушевский. «После утверждения траектории дороги мы совместно с администрациями муниципалитетов начали подготовку земельных участков», — сообщил Хабиров.