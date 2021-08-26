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    26 августа 2021, 20:07

    Участок трассы М-7 «Волга» начали проектировать в Башкирии

    Дарья Морозова

    Проектировку нового участка трассы М-7 «Волга» начали в Башкирии. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.

    Проект обсудили губернатор региона Радий Хабиров и руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков. Участок равен 65 километрам. Он пройдет через районы Илишевский, Дюртюлинский и Чекмагушевский.

    «После утверждения траектории дороги мы совместно с администрациями муниципалитетов начали подготовку земельных участков», — сообщил Хабиров.