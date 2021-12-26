Участок трассы М-5 «Урал» закрыт из-за метели. В снежном плену десятки человек

Участок федеральной трассы М-5 «Урал», проходящий в Самарской области, Татарстане, Башкирии и Оренбургской области, закрыли для проезда автобусов, такси и грузовых машин из-за сильной метели и ограничения видимости. Об этом сообщила пресс-служба УПРДОР «Приуралье».

«Введено ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузового транспорта на участке с 1194-го по 1375-й км федеральной трассы М-5 „Урал“» — говорится в сообщении управления.

Начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Самарской области Мирослав Пивень сообщил, что поступило сообщение о заторе с 100 км по 140 км трассы М-5 «Урал» в районе поселка Первокоммунарский в Алексеевском районе Самарской области.

Пробка образовалась из-за сильной метели, видимость не превышала 500-1000 метров. Сила ветра составляла 25-27 м/с.

На помощь специалистам поисково-спасательной службы Самарской области из пункта постоянной дислокации выдвинулась колонна из 5 единиц специализированной техники и 8 человек личного состава Волжского спасательного центра МЧС России.

По предварительной информации на месте затора находится 20 автомобилей и 27 человек в том числе шестеро детей. В результате происшествия погибших и пострадавших нет.

Для ликвидации последствий привлечено 36 человек личного состава и 19 единиц техники, в том числе от МЧС России 15 человек и 7 единиц техники.