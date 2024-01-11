Общество 11 января 2024, 21:15 Участок трассы «Каспий» в Астраханской области закрыли из-за непогоды МЧС предупредило о закрытии участка трассы «Каспий» из-за снега с дождем РИА «Новости»

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Участок федеральной трассы Р-22 «Каспий» в Астраханской области закрыли для движения автомобилей из-за снега с дождем. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

На месте работают шесть единиц спецтехники. Четыре пункта обогрева и одну точку временного размещения привели в готовность, уточнили в ведомстве. Ограничение на движение транспорта действует до 00:30 минут 12 января (11 января, 23:30 по московскому времени).

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Водители не могут передвигаться на территории Черноярского и Енотаевского районов на участке 1100-1220 километр. Автомобилистов также предупредили о возможном обледенении трассы из-за непогоды.

Жителям Москвы также сообщили о неблагоприятных погодных условиях. Утром в четверг столица оказалась в теплом секторе, на город обрушились снег и метели, а дороги покрыл гололед. К концу недели в регион вернутся аномальные морозы.