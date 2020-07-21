Участок Северо-Восточной хорды от Дмитровского до Ярославского шоссе построят к 2022 году

«Этот участок от Дмитровки до Ярославки, а на самом деле от Фестивальной, через Дмитровку, Алтуфьевское до Ярославки — самый сложный, самый насыщенный инженерными сооружениями — 10 мостов и эстакад, в том числе одна из самых крупнейших эстакад длиной 2,4 километра», — пояснил Собянин. Он добавил, что сейчас участок освоен на четверть.

Когда строительство закончится, участок улучшит транспортную доступность для 800 тысяч жителей северных и северо-восточных районов. Магистраль будет состоять из трех полос движения в каждом направлении. Участок продолжит СВХ в районе железнодорожной платформы «Лихоборы», затем пройдет вдоль путей МЦК, через Дмитровское и Алтуфьевское шоссе и выйдет на проспект Мира в районе станции МЦК «Ростокино».

На участке будет три эстакады: от конца существующей части СВХ до Алтуфьевского шоссе, на пересечении СВХ с проспектом Мира и от станции МЦК «Ботанический сад» и до Сельскохозяйственной улицы. Также будут построены три моста через реку Лихоборку. Кроме этого, будут реконструированы прилегающие дороги. Для пешеходов постоят подземный переход в районе Сигнального проезда.

Ранее Собянин заявил, что графики переселения в рамках реновации будут известны до конца года.