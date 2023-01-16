Общество 16 января 2023, 19:00 Участок МСД от Покровской улицы до Зенинского шоссе открылся в Москве

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В Москве открылся участок Московского скоростного диаметра от улицы Покровская до Зенинского шоссе. В открытии принял участие глава города Сергей Собянин. Об этом сообщило ИА НСН.

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Строительство участка стартовало в августе 2020 года. В рамках проекта удалось реконструировать и построить более восьми километров дорог. В сентября планируется ввести в эксплуатацию два оставшихся участка.