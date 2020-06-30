Участок для голосования в Minecraft появился после спора школьника с родителями из-за поправок

«360» удалось связаться с автором задумки. Собеседник рассказал, что сейчас ему 16 лет, он живет в Москве и учится в обычной столичной школе. Называть личные данные подросток отказался, «потому что все прекрасно знают, что такое хейтеры и травля в Сети и в жизни».

При этом он отметил, что вместе с друзьями строит Minecraft-карты. Идея создать в игре избирательный участок для голосования по поправкам к Конституции пришла именно ему — к этому школьника подтолкнули родители.

С родителями отношения в целом нормальные, но тут пытался обсудить с ними эти поправки. Короче, их хватило минут на пять, потом родители взорвались, и мама сказала: „Ты еще не дорос, чтобы голосовать и понимать“. Типа, откуда у тебя свое мнение создатель участка для голосования в Minecraft.

Собеседник отметил, что его это задело. О своем разговоре с родителями он рассказал друзьям, и они решили вместе «сделать что-то свое».

«Этот проект делался как для себя, так и для других ребят — чтобы по фану тусануть и заодно показать, что у нас тоже есть какое-то мнение. Голосовать у нас могут все, в этом-то и интерес, можно сказать, исследование», — пояснил он.

В виртуальном участке можно ознакомиться с текстом поправок к Конституции России и проголосовать с помощью специального бюллетеня. Сделано все очень детально — авторы даже разместили в здании дисплеи с ознакомительными роликами о поправках.

Школьник рассказал «360», что на их избирательном участке нет никакой агитации за или против поправок. Каждый, кто хочет там проголосовать, должен самостоятельно сделать свой выбор.

О том, что их проект может вызвать такой интерес, школьники и не подозревали. Собеседник рассказал, что этот факт приносит не только положительные эмоции. Из-за большой популярности избирательный участок в Minecraft уже пытались взломать, чтобы испортить. Автор идеи отметил, что потратил полночи, чтобы исправить ущерб.