Участок «красной» ветки закрылся до 28 июля

«24 июля в 23:00 закроют станции „Филатов Луг“, „Прокшино“, „Ольховая“ и „Коммунарка“ Сокольнической линии метро. Они откроются для пассажиров в 05:30 во вторник, 28 июля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в период закрытия станций жители могут воспользоваться компенсационными автобусами. Они будут ходить по маршруту красной ветки с остановками у входа на станции.

В заявлении отметили, что до 19 августа включительно данный участок ветки перешел на особый режим работы. В выходные и некоторые будние дни станции будут полностью закрыты. В остальное время будут работать по сокращенному графику — до 23:00. Это нужно для окончания устройства бесстыкового пути на участке линии.

Ранее сообщалось, что в метро готовится модернизация. В подземке установят камеры с системой распознавания лиц.