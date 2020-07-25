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    25 июля 2020, 01:00

    Участок «красной» ветки закрылся до 28 июля

    Арина Гудилова

    Часть Сокольнической линии от станции метро «Филатов Луг» до «Коммунарки» закрылся до 28 июля. Об этом сообщил официальный сайт правительства Москвы.
    Участок «красной» ветки закрылся до 28 июля

    «24 июля в 23:00 закроют станции „Филатов Луг“, „Прокшино“, „Ольховая“ и „Коммунарка“ Сокольнической линии метро. Они откроются для пассажиров в 05:30 во вторник, 28 июля», — говорится в сообщении.

    Отмечается, что в период закрытия станций жители могут воспользоваться компенсационными автобусами. Они будут ходить по маршруту красной ветки с остановками у входа на станции.

    В заявлении отметили, что до 19 августа включительно данный участок ветки перешел на особый режим работы. В выходные и некоторые будние дни станции будут полностью закрыты. В остальное время будут работать по сокращенному графику — до 23:00. Это нужно для окончания устройства бесстыкового пути на участке линии.

    Ранее сообщалось, что в метро готовится модернизация. В подземке установят камеры с системой распознавания лиц.

    Новости SMI.FM