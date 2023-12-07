Общество 07 декабря 2023, 08:38 Участок федеральной трассы закрыли на Сахалине из-за непогоды Минтранс Сахалина сообщил о закрытии участка федеральной трассы из-за непогоды

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Часть федеральной трассы закрыли для движения в Сахалинской области из-за погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства транспорта.

«С 15:00 в четверг закрыто движение по участку трассы А-393 сообщением Южно-Сахалинск — Оха для всех видов транспорта в связи с погодными условиями», — отметили в ведомстве.

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Трасса А-393 протяженностью 834 километра является основной транспортной артерией региона, соединяет морские порты и населенные пункты в восточной части региона — Оха, Ноглики, Тымовское, Смирных, Поронайск, Макаров, Долинск и Южно-Сахалинск.

Кроме того, Минтранс Сахалина сообщил о закрытии участка автомобильной дороги аэропорт Шахтерск — Томари — Невельск протяженностью 265 километров для пассажирского транспорта, а также трассы, которая соединяет аэропорт Шахтерск и населенный пункт Бошняково.