Участок дорожной развязки открыли в Челябинске после 13 лет строительства

«Это известный долгострой в Челябинске — уже 13 лет развязка строится, еще часть этапов остается. Рад, что уже сегодня мы может открыть движение на этом участке. Это важный объект для города, он помогает связать центр города с густонаселенным северо-западом», —пояснил губернатор на открытии дороги.

Он также рассказал, что у властей большие планы касательно ремонта и строительства дорог в этом году. Среди первоочередных объектов Ленинградский мост на проспекте Победы в Челябинске и путепровод на улице 9 Мая в Магнитогорске.