Общество 26 января 2023, 14:31 Участок дороги перекроют в Петербурге с 30 января

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Новые ограничения движения транспорта в Петроградском районе Санкт-Петербурга вступят в силу 30 января. Участок дороги от Барочной улицы до улицы Даля будет перекрыт, сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Отмечается, что ограничения в движении будут действовать до 19 февраля. Участок дороги закроется в связи с техническими работами по строительству газопровода.

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Петербургских водителей попросили заранее планировать свой маршрут.