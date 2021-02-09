Участок дороги между Челябинском и Екатеринбургом временно перекроют

10 и 11 февраля будет перекрыта трасса между Челябинском и Екатеринбургом. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на ФКУ «Управление дорог „Южный Урал“».

Уточняется, что на 48 километре, неподалеку от поселка Ново-Казанцево, с 21:00 до 22:00 и с 22:30 до 23:30 будет действовать ограничение по скорости. С 22:00 до 22:30 движения на участке не будет вообще.

То же самое будет на 15 километре, около села Смольное. 10 февраля будет ограничена скорость с 22:00 до 23:30, а 11 февраля — с 00:00 до 01:00 и с 01:30 до 02:30. Движение будет приостановлено 10 февраля с 23:30 до 00:00, а 11 февраля — с 01:00 до 01:30.

В ведомстве попросили это учесть при планировании маршрута между городами.