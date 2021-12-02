Участок бывшей промзоны «Серп и Молот» реорганизуют в Москве

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о проекте комплексного развития третьего участка бывшей промзоны «Серп и Молот». Чиновника процитировала «Русская планета».

По данным издания, в реализацию проекта инвестируют более 5,5 миллиарда рублей. В частности, планируется осуществить демонтаж таксопарка, автосервиса, офисов и складов, которые находятся на участке вблизи пересечения улиц 5-я Кабельная и Авиамоторная.

«Ежегодные поступления в городской бюджет от реализации проекта составят 490 миллионов рублей. Реорганизация территории позволит дать городу почти 1,5 тысячи рабочих мест», — уточнил Ефимов.