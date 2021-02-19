Участницу секты осудят в Екатеринбурге

В Екатеринбурге перед судом предстала участница секты, которую обвинили в истязании детей. Кроме того, по версии следствия, она была свидетелем убийства ребенка. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

Отмечается, что сегодня обвиняемую впервые допросили, поскольку она находится на лечении в больнице. Во время заседания выяснилось, что женщина не представляет, почему она оказалась под судом. Участница секты признала, что состояла в религиозной организации, но не признала обвинений в истязании.