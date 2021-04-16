Участнице ВОВ вернули квартиру во Владивостоке после голодовки

Во Владивостоке ветерану вернули квартиру только после акции голодовки. Муж пенсионерки 12 лет назад подписал документ, согласно которому их жилье перешло родственникам.

Прокуратура Приморского края при мониторинге социальных сетей обнаружила историю ветерана Великой Отечественной войны. Женщина объявила голодовку из-за незаконного завладения ее единственной квартирой родственниками. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

«Установлено, что в 2008 году супруг женщины, будучи смертельно больным, по договоренности с родственниками о присмотре после его смерти за женой заключил договор купли-продажи однокомнатной квартиры. При этом ветеран оформила доверенность на заключение сделки от своего имени, не понимая ее природы, поскольку доверяла своим родственникам и мужу», — сообщили в ведомстве.

Муж умер через несколько месяцев после подписания документа. Его жена о документе узнала только в 2019 году. Все это время она считала, что является собственником квартиры. Она обратилась к родственникам, чтобы они вернули квартиру, но получила отказ.

Сотрудники прокуратуры обратились в суд, чтобы сделка была признана недействительной. Фрунзенский районный суд Владивостока удовлетворил иск.