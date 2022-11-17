Общество 17 ноября 2022, 16:49 Участницами программы «Содействие занятости» в Петербурге стали более 4 тыс молодых мам

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Образовательная программа «Содействие занятости» в Петербурге, запущенная по нацпроекту «Демография», приняла более четырех тысяч молодых мам с начала года. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Участницам программы предоставляется возможность выбора специальности из 900 представленных. Таким образом, мамы в декрете имеют стартовую площадку для будущего карьерного роста.

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Пройти обучение и освоить новую профессию уже успели половина участниц программы с начала 2022 года.

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