17 ноября 2022, 16:49
Участницами программы «Содействие занятости» в Петербурге стали более 4 тыс молодых мам
Образовательная программа «Содействие занятости» в Петербурге, запущенная по нацпроекту «Демография», приняла более четырех тысяч молодых мам с начала года. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».
Участницам программы предоставляется возможность выбора специальности из 900 представленных. Таким образом, мамы в декрете имеют стартовую площадку для будущего карьерного роста.
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Пройти обучение и освоить новую профессию уже успели половина участниц программы с начала 2022 года.
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Санкт-Петербург
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