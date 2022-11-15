Общество 15 ноября 2022, 15:14 Участница Великой Отечественной войны из Нижегородской области отпраздновала 100-летие

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Жительнице города Арзамас в Нижегородской области Анне Ивановне Ковалевой исполнилось 100 лет. Женщина прошла через всю Великую Отечественную войну, написал сайт pravda-nn.ru.

Как рассказал депутат Законодательного собрания Нижегородской области Николай Упирвицкий, победу в войне Анна встретила в местечке Гросс-Линденау под Кенигсбергом в звании лейтенанта медицинской службы.

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Анна Ивановна имеет две награды: Орден Отечественной войны II степени и медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». У нее есть четверо детей, шесть внуков и девять правнуков.

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