Участница скандального клипа солиста Rammstein рассказала о травле в соцсетях

Девушка рассказала, что ей регулярно поступают угрозы и оскорбления со стороны активистов организации «Мужское государство».

Руководители организации опровергли факт травли. Однако в соцсети появился пост лидера движения Владислава Позднякова, в котором содержатся аудиозаписи, отправленные им одной из участниц съемок. На аудио он сообщает девушке, что ей не удастся скрыться даже в Италии, куда она уехала из-за травли. По словам Позднякова, ее найдут и морально уничтожат.

Сторонники организации пообещали избить девушек при встрече.

Участница клипа призналась, что ей очень больно обсуждать происходящее. Она хочет, чтобы скандал закончился.