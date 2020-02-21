Участница скандального клипа солиста Rammstein рассказала о травле в соцсетях
Одна из девушек, принявших участие в съемках скандального клипа Till The End лидера группы Rammstein Тилля Линдемана, рассказала о ежедневных угрозах. Об этом сообщил сайт Life.ru.
Девушка рассказала, что ей регулярно поступают угрозы и оскорбления со стороны активистов организации «Мужское государство».
Руководители организации опровергли факт травли. Однако в соцсети появился пост лидера движения Владислава Позднякова, в котором содержатся аудиозаписи, отправленные им одной из участниц съемок. На аудио он сообщает девушке, что ей не удастся скрыться даже в Италии, куда она уехала из-за травли. По словам Позднякова, ее найдут и морально уничтожат.
Сторонники организации пообещали избить девушек при встрече.
Участница клипа призналась, что ей очень больно обсуждать происходящее. Она хочет, чтобы скандал закончился.