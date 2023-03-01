Общество 01 марта 2023, 21:15 Участница Pussy Riot стала фигуранткой дела об оскорблении чувств верующих СК завел дело об оскорблении чувств верующих против участницы Pussy Riot Толоконниковой РИА «Новости»

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Следственный комитет возбудил уголовное дело против основательницы Pussy Riot Надежды Толоконниковой* по статье об оскорблении чувств верующих. Такой информацией поделился правозащитник Павел Чиков в своем Telegram-канале.

«Надежда Толоконникова* стала фигуранткой уголовного дела об оскорблении чувств верующих», — написал он.

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Расследованием уголовного дела занимается Мещанский межрайонный отдел СКР Москвы. Основанием для возбуждения дела стали публикации в социальных сетях. Правоохранители уже провели обыски.

Толоконникова* несколько лет проживает в США. В 2012 году ее осудили за акцию в храме Христа Спасителя в Москве. Участницу Pussy Riot освободили в декабре 2013 года по амнистии.

Накануне сотрудники Следственного комитета провели в квартире другой участницы группы Pussy Riot Риты Флорес (Маргариты Коноваловой) обыски. Позже сама Флорес рассказала о задержании своему адвокату. В августе 2021 года Тверской суд арестовал участницу Pussy Riot на 15 суток за демонстрацию нацистской символики.

* Физические лица, выполняющие функции иноагента.