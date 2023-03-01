01 марта 2023, 21:15
Участница Pussy Riot стала фигуранткой дела об оскорблении чувств верующих
СК завел дело об оскорблении чувств верующих против участницы Pussy Riot Толоконниковой
Следственный комитет возбудил уголовное дело против основательницы Pussy Riot Надежды Толоконниковой* по статье об оскорблении чувств верующих. Такой информацией поделился правозащитник Павел Чиков в своем Telegram-канале.
«Надежда Толоконникова* стала фигуранткой уголовного дела об оскорблении чувств верующих», — написал он.
Реклама
Расследованием уголовного дела занимается Мещанский межрайонный отдел СКР Москвы. Основанием для возбуждения дела стали публикации в социальных сетях. Правоохранители уже провели обыски.
Толоконникова* несколько лет проживает в США. В 2012 году ее осудили за акцию в храме Христа Спасителя в Москве. Участницу Pussy Riot освободили в декабре 2013 года по амнистии.
Накануне сотрудники Следственного комитета провели в квартире другой участницы группы Pussy Riot Риты Флорес (Маргариты Коноваловой) обыски. Позже сама Флорес рассказала о задержании своему адвокату. В августе 2021 года Тверской суд арестовал участницу Pussy Riot на 15 суток за демонстрацию нацистской символики.
* Физические лица, выполняющие функции иноагента.
Следственный комитет России
Реклама
Реклама