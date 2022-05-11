Суд в апреле заменил участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной условный срок на реальный по делу о нарушении санитарных норм. Адвокат Даниил Берман сообщил «Интерфаксу», что сейчас его подзащитная покинула Россию.

«Алехина покинула территорию РФ», — отметил он.

По словам адвоката, он не знает, как его подзащитная смогла уехать. По данным СМИ, девушка покинула место жительства в форме курьера Delivery Club.

Пресненский суд Москвы в апреле по ходатайству ФСИН заменил Алехиной наказание в виде ограничения свободы на реальное лишение свободы в колонии. Это произошло в связи с нарушениями ограничений, которые были возложены на девушку приговором.