Эксклюзив 17 января 2023, 17:05 Участница «Поля чудес» не обиделась на Якубовича за слова о коренных жителях Камчатки Участница «Поля чудес» Кручинина: на Якубовича за слова о Камчатке я не обиделась РИА «Новости»

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Высказывание ведущего шоу «Поле чудес» Леонида Якубовича о коренных жителях Камчатки не может быть обидным, потому что злого умысла в его фразе не было. Об этом «360» сообщила участница передачи Лидия Кручинина.

По словам Кручининой, высказывания Якубовича никак не задели ее и коренные народы.

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«Мы разговаривали, крамольных слов не было, чтобы была обида. Никто никого не хотел убеждать, умысла не было. Я на Леонида Аркадьевича не обижаюсь, он просто пошутил», — сообщила она.

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Участница шоу посоветовала тем, кого оскорбили слова Якубовича, обращаться в суд.

«После программы я уехала сразу, он не извинялся, ничего страшного не было, все было нормально. Если кому-то не нравится, то нужно обращаться в суд. Кстати, на том шоу я отгадала две шкатулки и получила приз», — заключила она.

Во время одного из новых выпусков шоу «Поле чудес» участница с Камчатки Кручинина надела на Якубовича национальную шапку малахай и бусы из рыбы корюшки.

«Надо было ехать с Камчатки, чтобы сделать из меня идиота, в смысле чукчу! Я, видимо, провоняю Камчаткой на всю свою оставшуюся жизнь», — посмеялся телеведущий.

Леонид Якубович является бессменным ведущим передачи «Поле чудес» с 1991 года.