Участница парада в Калининграде потеряла туфлю, но не нарушила строй. Теперь ее наградят

Участница парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но не смутилась и не сбила строй. За это командующий Балтийским флотом Александр Носатов решил ее наградить.

«Особо хочу отметить девушку, которая потеряла туфлю. Мне, пожалуйста, ее представьте, и я ее отдельно поощрю, потому что, потеряв обувь, она не сбила строй, и даже никто не заметил», — отметил адмирал после окончания праздничного мероприятия.

Девушка шла в в колонне военнослужащих Балтийского флота.

В Калининграде, как и во многих российских городах, 24 июня прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Самое массовое торжество по традиции состоялось на Красной площади в Москве.

Парад принял президент России Владимир Путин, после он с иностранными гостями возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата и встретился с главами других стран и руководителями некоторых международных организаций.

Российский лидер поднял тост за ветеранов и заявил, что что подвиг бойцов и тружеников тыла — это важная часть в истории многих стран и «бесценный пример торжества справедливости и гуманизма».