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    27 января 2021, 13:55

    Участница испытаний китайской вакцины от коронавируса умерла в Перу

    Александр Блинов

    Женщина, принимавшая участие в третьей фазе испытаний китайской вакцины от коронавируса компании Sinopharm, скончалась в Перу после заболевания COVID-19. Об этом сообщил Университет Каэтано Эредиа.
    Участница испытаний китайской вакцины от коронавируса умерла в Перу

    Перуанка умерла от пневмонии вследствие осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Женщина начала лечение сразу после того, как у нее выявили заболевание.

    В перуанском университете, проводившем клинические исследования вакцины Sinopharm, выразили соболезнования родственникам погибшей. Ученые заверили, что смерть женщины не имеет никакого отношения к вакцине, так как в ходе испытаний она получила плацебо.

    Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что в мире складывается сложная ситуация с равным доступом к вакцинам от коронавируса. Гендиректор ВОЗ ранее уже указывал на проблему распределения вакцин, сообщило RT.

    Родственники жертв COVID-19 в китайском Ухане, где в 2019 году были зарегистрированы первые случаи заражения коронавирусом нового типа, считают, что власти КНР замалчивают правду о причинах пандемии.