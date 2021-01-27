Участница испытаний китайской вакцины от коронавируса умерла в Перу

Перуанка умерла от пневмонии вследствие осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Женщина начала лечение сразу после того, как у нее выявили заболевание.

В перуанском университете, проводившем клинические исследования вакцины Sinopharm, выразили соболезнования родственникам погибшей. Ученые заверили, что смерть женщины не имеет никакого отношения к вакцине, так как в ходе испытаний она получила плацебо.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что в мире складывается сложная ситуация с равным доступом к вакцинам от коронавируса. Гендиректор ВОЗ ранее уже указывал на проблему распределения вакцин, сообщило RT.

Родственники жертв COVID-19 в китайском Ухане, где в 2019 году были зарегистрированы первые случаи заражения коронавирусом нового типа, считают, что власти КНР замалчивают правду о причинах пандемии.