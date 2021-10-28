Участница фотосессии с пранкером Бобиевым заявила, что храм на их снимки попал случайно

Участница скандальной фотосессии в центре Москвы Анастасия Чистякова заявила, что снимок с имитацией орального секса был просто хайпом, а храм Василия Блаженного оказался на фоне случайно. Такие признания она сделала после судебных прений.

Чистякова уточнила, что с пранкером Русланом Бобиевым, вместе с которым они делали эти фото, она не встречалась.

«Я брала у него рекламу в Instagram, чтобы раскрутить аккаунт. Потом мы встретились. Но мы не были парой», — уточнила она.

Чистякова добавила, что окончила Университет информационных технологий, сейчас уже не учится, только работает. Девушка добавила, что хотела получить больше подписчиков в соцсетях, хотя конкретно эти фото отношения к раскрутке не имели.

Ее адвокат отметила, что она полностью признает свою вину, раскаивается в содеянном и ранее опубликовала публичные извинения в Сети. Видео набрало более 16 тысяч просмотров.

«Это был просто хайп. Я раскаиваюсь, я выложила видео с извинениями. Конечно, угрозы поступать не перестали. Обещали убить меня, мою семью. Храм попал на фотографию случайно», — добавила сама Чистякова.

Ранее девушка, как и Бобиев, получила 10 суток административного ареста, но сейчас ей грозит уголовная ответственность за оскорбление религиозных чувств верующих. Санкция по ней предусматривает до одного года лишения свободы.

Бобиев ранее тоже несколько раз извинялся за фотосессию. Помимо ареста, ему назначили штраф. Также его должны депортировать в Таджикистан. Эта мера связана не с фото в Instagram, а с нарушением миграционного законодательства.