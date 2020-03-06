Участница боевых действий: Чечня меня сделала добрее

Рогова заметила, что на те житейские и бытовые проблемы, из-за которых обычно расстраиваешься, по возвращении с войны начинаешь смотреть сквозь пальцы. По словам прапорщика, они начинают казаться смехотворными, ерундовыми и мелочными, так как ценность — в жизни.

«Просто жизнь шла так, что во мне появилась какая-то жесткость, твердость, выносливость. А Чечня меня сделала добрее», — подчеркнула Рогова.

По данным информагентства, сейчас она занимается общественной деятельностью на посту заместителя руководителя международного отдела Всероссийской общественной организации морских пехотинцев «Тайфун».

Прапорщик обратила внимание на то, что ее окружают серьезные и мудрые мужчины. В основном это офицеры. Рогова отметила, что они относятся к ней с большим уважением и поддерживают ее.

«Я на них равняюсь, а они мне помогают быть еще больше женщиной и быть примером. Понимаете? Потому что я форму надеваю с гордостью. Я горжусь, что на мне погоны. Для меня это важно», — призналась ветеран.