Участница «Битвы экстрасенсов» разгадала предсказания Ванги о коронавирусе

«Ванга говорила, что люди будут идти и падать прямо на улице, и вымирать, как мухи, даже если не болели до этого… Вот для этого нужен подготовительный этап, которым является сегодняшняя эпидемия коронавируса», — уверена собеседница издания.

Хадуева расшифровала название коронавируса как «яд победителя».

По ее словам, вирус встроится в геном человека, и, «когда будет запущена определенная информационная программа», люди с этим «ядом победителя» «будут совершать то, что им прикажут».

«Мы станем управляемыми. Это будет не завтра, а через поколение, но это будет», — предсказывает участница шоу.