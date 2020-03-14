Участница «Битвы экстрасенсов» разгадала предсказания Ванги о коронавирусе
Эпидемия коронавируса — это подготовительный этап, после которого сбудется мрачное пророчество слепой болгарской предсказательницы Ванги. Об этом РИА ФАН рассказала финалистка 13-го сезона «Битвы экстрасенсов» Фатима Хадуева.
«Ванга говорила, что люди будут идти и падать прямо на улице, и вымирать, как мухи, даже если не болели до этого… Вот для этого нужен подготовительный этап, которым является сегодняшняя эпидемия коронавируса», — уверена собеседница издания.
Хадуева расшифровала название коронавируса как «яд победителя».
По ее словам, вирус встроится в геном человека, и, «когда будет запущена определенная информационная программа», люди с этим «ядом победителя» «будут совершать то, что им прикажут».
«Мы станем управляемыми. Это будет не завтра, а через поколение, но это будет», — предсказывает участница шоу.