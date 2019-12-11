Участница «Битвы экстрасенсов» рассказала, что и как произносить под бой курантов

Большинство уже давно готовится к одному из главных праздников. Но помимо привычной предновогодней суеты, многие задумываются о том, как встретить новый год, чтобы он принес удачу и сбылись все желания, загаданные под бой курантов. Что должно присутствовать на столе, во что одеться и какие слова произнести в нужный момент, чтобы приманить удачу?

Символом наступающего года по восточному календарю станет белая металлическая Крыса. Многие эксперты советуют отмечать праздник дома, но с размахом. Гостеприимных хозяев непременно будет ждать удача.

По словам знаменитого экстрасенса Николь Кузнецовой многие из нас слишком много думают о том, в чем отмечать праздник и какую цветовую гамму выбрать, чтобы удача не прошла мимо.

«На самом деле на волну успеха и удачи в новогоднюю ночь человека настраивает вовсе не яркий наряд и тем более не модная символика, которая лично для него ничего не значит. Если вы готовы стать хоть глотателем огня ради того, чтобы склонить фортуну на свою сторону, можете на это даже не надеяться», — рассказала ясновидящая.

Также она отметила, что Новый год — это время, когда нужно прежде всего задуматься о душе.

«Веселый праздник, добрые надежды, семейный круг — все это нужно воспринимать как подарок свыше. Причем, честно говоря, незаслуженный. Пропустите эту мысль через свое сердце, радуйтесь. А под бой курантов советую беззвучно, одними губами трижды произнести бессмертную библейскую фразу: «На тебя, Господь, я надеялся!» — поделилась Кузнецова.

Она заметила, что главное произнести эти слова от души. Тогда они станут лучшим талисманом.