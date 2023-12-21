Общество 21 декабря 2023, 16:33 Участников СВО снова отказались заселить в отель под Ростовом Российских военных отказались заселять без паспортов в отель под Ростовом РИА «Новости»

Читать 360tv в

Возвращающимся в зону специальной операции российским военным опять отказали в заселении в отель в Ростовской области. Об этом сообщил Telegram-канал Don Mash.

Военнослужащие ехали из Санкт-Петербурга на Авдеевское направление вместе с квадрокоптерами и гуманитарной помощью, но их машина сломалась неподалеку от Ростова-на-Дону.

Реклама

Они пошли в ближайший отель и захотели снять номер, однако администраторы отказали им в заселении, мотивируя свое решение отсутствием паспортов у бойцов.

Руководство гостиницы отметило, что в правилах заселения для военных никаких исключений нет. За его нарушение отелю грозит денежный штраф до 750 тысяч рублей.

Ранее стало известно о ликвидации гостиницы «Добрыня» в городе Миллерово Ростовской области, в котором отказались заселить участников СВО. Теперь отель отсутствует в агрегаторах, а на опубликованный на официальном сайте телефон никто не отвечает.