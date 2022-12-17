17 декабря 2022, 13:49
Участников СВО отправят на восстановление в реабилитационный центр Смоленской области
Депутат Володин: участники СВО смогут восстановиться в реабилитационном центре «Дугино»
Участники специальной операции на Украине получат возможность восстановиться в реабилитационном центре «Дугино» в Смоленской области. Об этом в Telegram-канале сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.
По его словам, максимальная загрузка санатория составляет 240 человек. Сейчас строители завершают ввод в эксплуатацию нового лечебного корпуса.
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«В „Дугино“ созданы все условия для реабилитации: тут работает качественный медицинский персонал и замечательные врачи. Ввод нового корпуса позволит оказывать помощь перенесшим травмы», — написал политик.
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Володин подчеркнул, что разрешение российским военнослужащим на бесплатной основе пользоваться возможностями центра «Дугино» станет правильным.
Ранее Володин сообщал, что поправки в Трудовой кодекс защитят трудовые права мобилизованных россиян. После возвращения из зоны специальной операции они не лишатся мест работы, написал телеканал «Царьград».
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