Общество 17 декабря 2022, 13:49 Участников СВО отправят на восстановление в реабилитационный центр Смоленской области Депутат Володин: участники СВО смогут восстановиться в реабилитационном центре «Дугино» РИА «Новости»

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Участники специальной операции на Украине получат возможность восстановиться в реабилитационном центре «Дугино» в Смоленской области. Об этом в Telegram-канале сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

По его словам, максимальная загрузка санатория составляет 240 человек. Сейчас строители завершают ввод в эксплуатацию нового лечебного корпуса.

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«В „Дугино“ созданы все условия для реабилитации: тут работает качественный медицинский персонал и замечательные врачи. Ввод нового корпуса позволит оказывать помощь перенесшим травмы», — написал политик.

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Володин подчеркнул, что разрешение российским военнослужащим на бесплатной основе пользоваться возможностями центра «Дугино» станет правильным.

Ранее Володин сообщал, что поправки в Трудовой кодекс защитят трудовые права мобилизованных россиян. После возвращения из зоны специальной операции они не лишатся мест работы, написал телеканал «Царьград».