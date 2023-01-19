Общество 19 января 2023, 10:45 Участников СВО могут привлечь к работе в школах Министр просвещения Кравцов: участники СВО смогут преподавать ОБЖ в школах РИА «Новости»

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Участники специальной операции на Украине в будущем смогут преподавать предмет «Основы безопасной жизнедеятельности» в школах. Об этом в эфире телеканала НТВ сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Выполняющие гражданский долг в специальной операции смогут затем преподавать в школах. Это станет возможно после прохождения определенной переподготовки. Работа с детьми требует определенного подхода, важно не сделать хуже», — сказал он.

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Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым участие добровольцев, контрактников и мобилизованных в специальной операции будет идти в страховой стаж в двойном размере.

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Также правительство освободило от обязанности предоставления статистической отчетности мобилизованных предпринимателей.

Кроме того, президент Владимир Путин подписал указ о приостановке исполнительных и судебных производств, возбужденных против мобилизованных и добровольцев.