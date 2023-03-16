Общество 16 марта 2023, 19:48 Участников СВО и членов их семей бесплатно обучат новым профессиям Минтруд предложил включить в программу бесплатного переобучения участников СВО РИА «Новости»

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Предусмотренные национальным проектом «Демография» программы бесплатного переобучения и субсидирования приема на работу распространят на участников специальной военной операции и членов их семей. Как сообщил ТАСС, с такой инициативой выступил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Он напомнил, что за призванными в рамках частичной мобилизации сохраняются рабочие места. Но известны случаи, когда ветеранам нужно обновить знания или получить новую профессию.

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«Участники специальной военной операции получат приоритетное право на участие в программах переобучения и субсидирования найма. Аналогичное решение предлагается принять и для членов семей участников специальной военной операции», — заявил Котяков.

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Министр добавил, что одной из задач, которую поставил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию, было особое внимание ветеранам и их семьям.

В пресс-службе министерства заявили, что уже внесли изменения в программу выделения субсидий за прием на работу для привлечения сотрудников в значимые для экономики предприятия. Работодателям из оборонно-промышленного сектора предоставляют субсидии в размере 280 тысяч рублей на каждого сотрудника, который приезжает из другого региона.

Также на этот год продлили софинансирование временных работ для россиян, которые оказались в простое или под риском увольнения, а также программы по созданию оплачиваемых общественных работ и переобучения.