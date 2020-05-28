Участников секты «Свидетелей СССР» нашли в Северной Осетии

По информации газеты «Известия», сектанты убеждали людей не оплачивать налоги и коммунальные счета, а также призывали стать членами организации. Так им удалось собрать группу примерно в тысячу человек.

По словам мошенников, адепты получат надбавки к зарплатам и компенсации по банковским вкладам до 1991 года. Им выдавали удостоверения личности гражданина СССР. Последователям приходилось платить пошлины. Участникам начали отключать свет в жилье, а обещанное от главарей так и не поступало.

Правоохранители обыскали офис секты и обнаружили советские бланки и документы, наличные деньги. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы до шести лет.