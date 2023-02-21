Общество 21 февраля 2023, 11:26 Участников послания президента России в Гостином Дворе угостили блинами Гостей оглашения послания президента в Гостином Дворе накормили блинами

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В Гостином Дворе в Москве начали собираться первые гости. Меньше чем через час президент России Владимир Путин обратится к Федеральному собранию. Telegram-канал «Вы слушали Маяк» показал, чем угощают в холле.

На длинном столе разложили пирожки, фрукты, бисквиты, другие десерты и закуски. По словам автора видео, в честь Масленицы гостям предложили блины, но на этот раз организаторы обошлись без Coca-Cola. В здании ввели пропускной режим — строго по документам и после измерения температуры. Некоторых отправили в зону карантина на дополнительную проверку. В Гостином Дворе заметили депутатов, сенаторов и участников спецоперации — их тоже пригласили на мероприятие.

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Оглашение послания президента Федеральному собранию начнется в полдень. Трансляцию покажут на федеральных телеканалах, а «360» подготовил текстовую версию. Иностранные СМИ призвали весь мир послушать выступление Владимира Путина — он, по их мнению, обратится не только к россиянам.

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Coca-Cola в марте 2022 года ушла из России, и на рынке появились подделки. Позднее российское подразделение компании переименовали в Multon Partners, и оно начало выпускать напиток под названием «Добрый кола».