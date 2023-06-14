Общество 14 июня 2023, 09:16 Участников ПМЭФ позвали на презентацию книги Олега Роя об Арктике и Дальнем Востоке Книгу Олега Роя об Арктике и Дальнем Востоке презентуют на ПМЭФ Telegram

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Книгу писателя, продюсера, общественного деятеля Олега Роя «Азбука Арктики и Дальнего Востока» презентуют на Петербургском международном экономическом форуме 15 июня. Мероприятие состоится в 12:25 в павильоне G у стенда «Арктика — территория диалога».

Чуть раньше, с 11:00 по 12:15, там же пройдет дискуссия «Северный морской путь. Итоги и планы». Список спикеров пока в процессе согласования. Предполагается, что среди них будут первый замминистра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов, статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

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В день открытия форума, 14 июня, в 15:00 участники обсудят кинопроизводство в Арктике. Перед посетителями выступят путешественник, блогер и продюсер Богдан Булычев, замгубернатора Мурманской области Елена Дягилева, режиссер Степан Коршунов, продюсер фильма «Территория» Антон Мельник и другие.

А в 19:00 киностудия «Ленфильм» начнет предпремьерный показ картины «Югорские новеллы» (режиссер — Александр Авилов).

Также в программу форума войдет обсуждение влияния климатических изменений на экосистему Арктики.